Истребители F-16 ВВС Турции охраняют небо Польши и стран Балтии

4 истребителя F-16 и 80 военнослужащих Военно-воздушных сил Турции несут службу на авиабазе Мальборк в Польше в рамках программы НАТО «Воздушная полиция». В числе их задач охрана воздушного пространства Польши и стран Балтии, сопровождение спецбортов, а также обмен опытом с коллегами из других стран Североатлантического альянса. #ВВСТурции #NATO #F16