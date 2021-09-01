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Истребители F-16 ВВС Турции охраняют небо Польши и стран Балтии
4 истребителя F-16 и 80 военнослужащих Военно-воздушных сил Турции несут службу на авиабазе Мальборк в Польше в рамках программы НАТО «Воздушная полиция». В числе их задач охрана воздушного пространства Польши и стран Балтии, сопровождение спецбортов, а также обмен опытом с коллегами из других стран Североатлантического альянса. #ВВСТурции #NATO #F16
Истребители F-16 ВВС Турции охраняют небо Польши и стран Балтии / Others
1 сентября 2021 г.
Истории
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