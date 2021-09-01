В Одессе начинается строительство первой большой мечети с куполом и минаретами, сообщает «Соцпортал».

Торжественная церемония начала строительства соборной мечети и закладка «капсулы времени» с участием Верховного Муфтия Украины, губернатора области, городского головы, представителей государственной власти и дипломатического корпуса состоится 3 сентября.

Комплекс, который расположится по адресу улица Балковская, 128а, сможет вместить в себя одновременно до 1000 верующих. Около 100 лет назад на этом же месте был построен католический приют-лицей.

Новое здание возведут в классическом стиле. У мечети будет купол высотой около 28 метров, четыре башни и 22-метровый минарет. Отметим, что на данный момент ни у одного мусульманского сооружения в Одессе нет минарета.

За мечетью построят административное здание общины. Оно будет соединено с главным сооружением подземным переходом.

Соборная мечеть на Балковской войдет в тройку самых больших мечетей Украины. Благодаря нестандартным архитектурным решениям, сочетающим восточный и западный стили, она станет новой религиозной и туристической достопримечательностью Одессы.

Ранее в Одессе завершили строительство мечети на 10-й станции Большого Фонтана. У здания нет минарета и купола, но зато там можно увидеть айван (помещение, с трех сторон обнесенное стеной и открытое с четвертой стороны)

Помимо новых сооружений, в Одессе работают еще три исламских молитвенных дома: Арабский культурный центр (Ришельевская), мечеть «Аль-Фуркан» (Багрицкого) и Исламский культурный центр «Аль Масар» (площадь Молодежи).