Подводный робот-беспилотник «Суррогат», имитирующий при помощи акустики портрет подводной лодки для обмана противника, спроектировали в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин».

«Совершенствование акустических систем позволяет всё более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для «обмана» авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе – и стационарных систем. «Рубин» представил концепт–проект роботизированного комплекса «Суррогат» для проведения учений», – заявил собеседник агентства.

Этот крупный имитатор подводной лодки, оснащенный литий-ионной батареей, способен действовать до 15-16 часов, причем все это время он будет воспроизводить маневрирование субмарины, в том числе на больших скоростях хода.

Роботизированные подводные платформы могут использовать методы поиска целей, недоступные обычным субмаринам. Так, малоразмерные беспилотные аппараты сложно уничтожить из-за малых размеров и маневренности. Более того, уничтожение беспилотного аппарата может быть экономически невыгодным по причине несопоставимости стоимости беспилотника и атакующего боеприпаса, отметил представитель «Рубина».

Также существуют крупные подводные беспилотники, которые имеют запас энергии, позволяющий нести мощные средства обнаружения. Такие аппараты уже создаются и проходят испытания, пояснил эксперт. В подводной борьбе дроны могут использоваться для поиска и сопровождения субмарин противника, добавил он.

ЦКБ МТ «Рубин» специализируется на проектировании субмарин и подводных необитаемых аппаратов, например, в ЦКБ МТ «Рубин» работали над стратегическими атомоходами проекта «Борей» и дизель-электрическими субмаринами проекта «Варшавянка».

Как ранее писал TRT на русском, турецкая компания Roketsan разрабатывает перспективную крылатую ракету наземного базирования Kara Atmaca для высокоточного поражения целей. Компания подписала контракт на полномасштабную разработку этой ракеты в интересах сухопутных войск с управлением оборонной промышленности Турции на прошедшей в Стамбуле 15-й международной выставке IDEF–2021.