Несколько десятков отставных генералов и адмиралов США призвали руководство Пентагона уйти в отставку из-за ущерба, который был нанесен репутации страны в связи с выводом американского военного контингента из Афганистана, говорится в заявлении организации Flag Officers for America, членами которой являются отставные офицеры.

В заявлении, подписанном 87 отставными генералами и адмиралами, говорится, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли должным образом не отреагировали на опасный вывод американских сил из Афганистана.

Авторы указывают, что в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых врагом.

«Последствия этой катастрофы велики и будут в течение десятилетий иметь свое отголоски», – уверены отставные офицеры.

Высшее военное руководство должно было предотвратить допущенные при выводе войск США ошибки, а если они сделали все от них зависящее, но президент США Джо Байден не послушался, то им следует уйти в отставку, считают авторы обращения.

«Потери миллиардов долларов нашего современного военного оборудования и материалов, попавших в руки наших врагов, являются катастрофическими. Ущерб репутации США неописуем. В течение долгих лет нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном соглашении или операции», – подчеркивается в письме.​​​​​​

Также отставные военные уверены, что противники США из-за проявленной в Афганистане слабости найдут смелость выступить против Вашингтона. Больше всего от этого могут выиграть Россия и Китай.

«Наши вооруженные силы существуют для того, чтобы сражаться и побеждать в войнах нашей страны, и это должно быть единственной целью наших высших военных лидеров», – заключили они.

Пентагон отчитался о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране в ночь на 31 августа. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль талибов.