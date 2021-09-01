ВВП Турции во втором квартале 2021 года вырос рекордными темпами – на 21,7% в годовом сравнении, сообщает Daily Sabah со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TurkStat).

Как отмечается, в апреле-июне 2021 года турецкая экономика росла рекордными с 1999 года темпами. В аналогичном периоде 2020 года сокращение экономики составляло 10,4%.

Кроме того, согласно новой оценке TurkStat, в первом квартале текущего года объемы ВВП Турецкой Республики увеличились на 7,2%. Ранее сообщалось о повышении на 7%.

​​​​​​​В этом году Турция также вводила ограничения для сдерживания новой волны COVID-19, однако карантинные меры, которые были полностью сняты в июне, не оказали серьезного влияния на производственный сектор и экономику страны в целом.

Потребительские расходы и инвестиции компаний стали главными двигателями роста ВВП во втором квартале этого года – они увеличились на 22,9% и 20,3% соответственно. Государственные расходы выросли на 4,2%.

Импорт товаров и услуг во втором квартале 2021 года вырос на 19,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экспорт увеличился сразу на 59,9%.