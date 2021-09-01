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США оставили в Кабуле спасшего Джо Байдена переводчика
США не эвакуировали из Афганистана переводчика по имени Мохаммад, который в 2008 году помог спасти нынешнего президента США. Байден был в качестве сенатора с визитом в стране и попал в снежную бурю. В Белом доме обещали все-таки помочь афганцу
США оставили в Кабуле спасшего Джо Байдена переводчика
Фото: Reuters / Others
1 сентября 2021 г.

США не эвакуировали из Афганистана переводчика по имени Мохаммад, который в 2008 году помог спасти нынешнего президента США Джо Байдена, который тогда попал в снежную бурю, сообщает The Wall Street Journal.

13 лет назад два вертолета Black Hawk совершили аварийную посадку в Афганистане из-за сильной метели. На их борту были трое американских сенаторов – Джо Байден, Джон Керри и Чак Хейгел. Работавший переводчиком у американских военных Мохаммад и силы быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США несколько часов по горам добирались до места посадки сенаторов. Переводчик вместе с военными в течение 30 часов охранял вертолет.

«Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», – говорится в письме, переданном афганцем газете. The Wall Street Journal не раскрывает фамилию афганца из соображений его же безопасности.

По данным газеты, у Мохаммада возникли проблемы с получением визы США из-за потери части необходимых документов. Он вместе с семьей пытался покинуть Афганистан через аэропорт Кабула, но охранявшие его военные США сказали, что не могут пропустить его жену и четверых детей. Мохаммад рассказал, что после того, как к власти в Афганистане пришли талибы, он боится выходить из дома.

​​​​​​​Белый дом поблагодарил Мохаммада за его работу и пообещал помочь ему. «Мы вытащим вас. Мы наградим вас за вашу работу», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пентагон отчитался о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране в ночь на 31 августа. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль талибов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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