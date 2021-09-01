В Казахстане нельзя препятствовать использованию русского языка, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления на открытии второй сессии парламента седьмого созыва, сообщает Tengrinews.

«Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», – напомнил лидер Казахстана.

При этом Токаев указал, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. «Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено», – отметил глава государства.

​​​​​​​«В целом, расширяется сфера применения государственного языка. Это закономерное явление, главная тенденция жизни», – уверен Токаев. Также президент Казахстана призвал всех жителей страны учить казахский язык. «Это главный признак патриотизма. При этом, если наша молодежь в совершенстве владеет другими языками, в том числе русским, она не проиграет», – заключил он.

​​​​​​​Согласно статье 7 Конституции Казахстана, единственным государственным языком в стране считается казахский. При этом Конституция допускает употребление русского языка в официальных ситуациях наравне с казахским. В частности, русский официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления.

За последние недели в информационном пространстве Казахстана и России появилась тема так называемых языковых патрулей. В интернете были опубликованы видеоролики, на которых их авторы требуют от продавцов предоставлять услуги на казахском языке и снимают их реакцию на видео, а также проверяют переведены ли этикетки на товарах на казахский. Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудилучастников таких «патрулей», назвав их поведение пещерным национализмом, и указал, что говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо. Против организатора «патрулей» Куата Ахметова было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК Казахстана (​​​​​​​«Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), на днях он покинул страну.