Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) окажет экономическую помощь Украине в размере $3 млрд, сообщила на пресс-брифинге представитель американской администрации. Средства будут направлены Киеву после подписания меморандума о взаимопонимании между Эксимбанком и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Президент США Джо Байден также объявил о выделении $60 млн на укрепление обороноспособности Украины. «Мы оживляем Комиссию стратегического партнерства между нашими странами, и мы также создаем новые стратегические рамки в области обороны благодаря новому пакету помощи в области безопасности в размере $60 млн», – отметил он во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Как пояснила представительница администрации США, пакет помощи на указанную сумму будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия. Так, Киев получит дополнительные противотанковые ракетные системы Javelin. С 2014 года США уже выделили Украине $2,5 млрд, уточнили в Белом доме.

«Соединенные Штаты остаются решительно привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии и нашей поддержке евроатлантических стремлений Украины», – заверил Байден Зеленского.

Переговоры президентов в Белом доме продолжались два часа. «Я не знаю, возникла ли химия, сложно сказать. Но то, что вместо часа встречи было два, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога», – выразил свои впечатления Зеленский.

По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Страны представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, в котором отмечается, что государства продолжают выступать против газопровода. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за агрессию. Украинский лидер назвал совместное заявление «достаточно мощным», однако добавил, что нужно понаблюдать за его реализацией «в деталях, в шагах, в конкретных результатах».

Владимир Зеленский сообщил Джо Байдену, что передал его команде список «всех пленных украинцев» из 450 человек и попросил помочь в их освобождении. «Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек», – рассказал Зеленский. Он также обратился с вопросом о том, «какую помощь могут оказать США» в этом контексте.

Президент Украины, в целом, выразил удовлетворение визитом в Белый дом: по итогу всех встреч будут подписаны более 20 документов.

Впереди у Зеленского запланированы встречи с технологическими и цифровыми компаниями, в том числе с Apple. «Там много вещей, я думаю, там тоже будет позитивный результат относительно присутствия на украинском рынке», – подчеркнул украинский лидер.

В рамках рабочего визита в Вашингтон Владимир Зеленский представил план трансформации Украины, в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Документ предусматривает свыше 80 проектов в различных отраслях на $277 млрд. Цель плана – развитие человеческого капитала, «озеленение» украинской экономики и защита энергобезопасности страны.