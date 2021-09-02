Китай отказался перечислить остаток кредита на строительство калийного горно-обогатительного комплекса в Беларуси общей стоимостью $1,5 млрд, в результате чего проект оказался под угрозой, пишет «Наша Нива», ссылаясь на источники.

По версии издания, китайская сторона заморозила очередной транш в размере $103 млн из-за санкций, которые США и ЕС ввели в отношении Минска. Строительные работы прекратились в конце июня, но на проект уже потрачено около $820 млн.

О получении внушительного кредита договорилась компания «Славкалий», принадлежащая российскому миллиардеру и поэту Михаилу Гуцериеву.

Предприниматель ингушского происхождения попал в американские и европейские санкционные списки за поддержку режима белорусского президента Александра Лукашенко.

Кроме того, санкции введены и в отношении Беларусбанка, через который китайские деньги шли на проект.

В данный момент «Славкалий» вместе с Минском пытается договориться с китайцами, но безуспешно. В результате застройщики покидают площадку. Убедить их взять кредиты самостоятельно под гарантии погашения их структурами Гуцериева не удалось.

Ранее стало известно, что Михаил Гуцериев отказался от своей доли в «Русснефти», основателем которой он является, и передал акции своему младшему брату Саит-Саламу Гуцериеву.

В июне миллиардер также решил покинуть совет директоров компании, где занимал пост председателя. На такие действия Гуцериев пошел после того, как структуры Евросоюза и власти Великобритании внесли его в санкционные списки.