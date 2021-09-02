«Талибан» возьмет Панджшер «силой», если он не сдастся добровольно

Руководство «Талибана» заявило, что они намерены «взять силой» последнюю неподконтрольную афганскую провинцию Панджшер, если ее лидеры не захотят признать власть движения. Накануне сообщалось, что 7 талибов были убиты при попытке прорыва в регион. Сейчас ситуация в Панджшере относительно спокойная. #Афганистан #Панджшер #Талибан