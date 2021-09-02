Царство шакалов длится, пока не поднимутся на ноги львы.

Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, «Крымская платформа», Киев, 23 августа 2021

Идею организации такого центра по вопросу деоккупации Крыма озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время Генассамблеи ООН осенью 2020 года. Формат и концепцию платформы разработали в МИД Украины.

Установочный саммит положил начало работе «Крымской платформы» как постоянной площадке по координации и организации всех инициатив по деоккупации Крыма. Важно понимать, что эта инициатива – логическое продолжение семилетней борьбы и работы Украины в международном масштабе, вплоть до межгосударственного иска «Украина против России (по Крыму)», поданного украинским правительством 13 марта 2014 года в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Форум «Крымская платформа» – дипломатическая инициатива Украины, масштабное международное событие, платформа для переговоров и инициатив, направленных на возвращение полуострова под юрисдикцию Украины. В работе форума приняли участие 14 глав государств, 13 министров иностранных дел, главы парламентов, члены кабинета министров, в общей сложности представители 45 государств, а также представители НАТО, Еврокомиссии, Европейского Союза и Совета Европы.

Формат, цели, задачи

Формат «Крымской платформы» предусматривает работу на следующих уровнях:

- Усиление санкций

- Защита прав человека

- Преодоление экологических и экономических последствий оккупации

- Обеспечение беспрепятственной навигации в Черном и Азовском морях

Форум – это только начало. Участникам был представлен главный офис этой инициативы, открытый в Киеве. Предполагается, что офис «Крымской платформы» будет работать ежедневно на постоянной основе вплоть до возвращения Крыма под полный контроль Украины. Также в планах открытие ряда офисов в других странах, целью которых будет координация и коммуникация иностранных государств и международных организаций по вопросам, связанным с полуостровом.

Еще одна важная цель «Крымской платформы» – сигнал крымчанам о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от борьбы за Крым. Людям, остающимся в оккупации, это важно знать. Учитывая то, как систематически нарушаются права человека в Крыму, все эти аресты, пытки, исчезновения неугодных, преследования представителей коренных национальностей народов Крыма, это, безусловно, важный посыл.

Крымская платформа как продолжение борьбы за Крым

Выступая на открытии саммита, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возобновления безопасности в регионе, отметив, что с начала оккупации полуострова Российская Федерация более чем в три раза увеличила свое военное присутствие в Крыму. Полуостров милитаризируется огромными темпами и из курорта превращается в военную базу.

«Временная оккупация автономной республики Крым Российской Федерацией началась 20 февраля 2014 года и продолжается уже 2741 день. Очень много, если честно, времени упущено. Мы больше не должны упускать ни единого дня. Я очень рад, что мы запустили нашу площадку», – заявил президент Украины.

Однако говорить об упущенном времени слегка некорректно. На международном направлении работа велась все семь лет. Важно помнить и ряд ежегодных резолюций ООН о непризнании оккупации, милитаризации полуострова, незаконности местной власти, о признании Российской Федерации государством-агрессором и другие судебные процессы в Международном суде, ООН, ЕСПЧ и Международном суде в Гааге.

Особенно хотелось бы отметить решение Международного суда по морскому праву в пользу Украины, в результате которого РФ обязали вернуть в полном составе экипажи захваченных в Азовском море судов. Но, несмотря на это, Офис президента Украины вернул в страну членов экипажа в ходе обмена пленными. Была и совместная работа министерств иностранных дел Украины и Турции, личные переговоры президентов Эрдогана и Порошенко по политзаключенным в Крыму, но президент Зеленский традиционно не любит вспоминать достижения и наработки предыдущей команды, которые легли в том числе и в основу формата платформы и были созданы еще в 2014 году.

Оценки и заявления участников форума

Участники саммита дали положительную оценку «Крымской платформе». В частности, представительница президента США Дженнифер Гарголм сказала: «Соединенные Штаты Америки гордятся возможностью быть тут и поддерживать «Крымскую платформу». Мы вместе с Украиной. Со всеми вами одновременно мы осуждаем незаконную аннексию Крыма». Также она подтвердила готовность США и дальше продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине: экономическую, военную и дипломатическую.

Шарль Мишель, глава Европейского совета, подчеркнул: «Позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне международной повестки дня. Мы подтверждаем нашу неизменную политическую поддержку этого. Мы хотим таким образом реагировать на угрозу международному порядку».

Одним из важнейших партнеров Украины на международном уровне по вопросу деоккупации Крыма является Турция. Личное участие президента Эрдогана в судьбе политических заключенных в Крыму очень важно для Украины. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях саммита заявил: «Наш голос твердо звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права… «Крымская платформа» – это еще и вопрос людей. Турция, как и множество других стран, которые представлены тут, также имеет немало представителей крымскотатарского народа».

Все представители стран-участниц, а также международных организаций в своих комментариях и официальных заявлениях подчеркивали необходимость совместных правовых, политических, дипломатических и экономических усилий в вопросе давления на Российскую Федерацию.

Итоговая декларация

По итогам саммита, участники подписали декларацию, основными тезисами которой были:

- Продолжение политики непризнания аннексии

- Усиление экономических, политических и дипломатических ограничений в отношении РФ

- Противостояние милитаризации Крыма и усиление безопасности региона в контексте этих угроз

- Объединение усилий, направленных на защиту прав и свобод гражданского населения оккупированных территорий

- Использование всех доступных механизмов ООН, Совета Европы, ОБСЕ и других международных организаций

- Рассмотрение вопроса поддержки экономических, инфраструктурных и экологических программ регионов, граничащих с оккупированными территориями

- Создание системы постоянной быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел стран-участниц Платформы

«Баба-яга против»

Ожидаемо, Российская Федерация резко негативно отреагировала как на саму идею, так и на работу «Крымской платформы». Президент Украины Владимир Зеленский же, в свою очередь, выступая на открытии саммита, сказал, что в декларации «Крымской платформы» всегда найдется место для подписи РФ.

В России не оценили подобного предложения, и в подконтрольных российский власти СМИ разверзся просто какой-то портал в ад. Еще до начала работы форума на всех пропагандистских каналах саммит называли не иначе как «сборищем заговорщиков», «неонацистским шабашем» и «мыльным пузырем».

Резкие заявления, попытки давления на некоторые страны, визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в оккупированный Крым накануне форума говорят о реальной обеспокоенности Российской Федерации складывающейся ситуаций. Заявления Лаврова по завершении форума и вовсе напоминают истерику: «Саммит «Крымская платформа» стал результатом ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО и не имеет никаких перспектив».

Работа форума и его высокий уровень показали России, что ее власть глубоко ошибалась в 2014 году, когда считала, что мир скоро согласится с российским присутствием на полуострове, а обычные граждане не увидят, что общемировое несогласие с происходящим в Крыму – это не украинская пропаганда, а объективная реальность.

Постоянное напоминание России о том, что мир не приемлет нарушения международных границ и агрессий – это еще один плюс стартовавшей инициативы. Агрессор должен быть наказан. И жители Сыктывкара и Тюмени в своих квартирках посреди суровой сибирской зимы должны признать и осознать, что выбранное ими руководство страны втянуло их в авантюру, противопоставило всему цивилизованному миру и рисует им розовых пони пальцем на стекле.