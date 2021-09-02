ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Солдаты Израиля арестовали 4 палестинских школьников во время ночного рейда
Врываясь глубокой ночью в дома палестинцев и арестовывая подростков, израильская армия нарушает свои же правила, введенные в прошлом месяце. Правозащитная организация HaMoked требует остановить беззаконие
Солдаты Израиля арестовали 4 палестинских школьников во время ночного рейда
Фото: АА / AA
2 сентября 2021 г.

Израильская армия арестовала четырех палестинских детей, ворвавшись ночью в их дома, сообщает Middle East Eye. Это произошло в оккупированном Вифлееме на юге Западного берега.

Четверо несовершеннолетних – Юсеф Джамаль аль-Харими (15 лет), Адам Айяд (15 лет), Мансур Салех Фарадж (16 лет) и Исса Мухаммад Зарина (17 лет) – являются учащимися школы Al-Mahd в Вифлееме.

Сестра Юсефа аль-Харими Манар рассказала изданию о пережитом страхе в момент, когда израильские солдаты вторглись в их дом в 3 часа ночи.

«Они громко постучали в дверь, а моего отца, который работает в ночную смену, в то время не было дома», – сказала девушка.

Затем, по ее словам, солдаты обыскали дом, а после принудили мать подростка подписать пакет документов, включая свидетельство о том, что мальчик на момент ареста не болел и что он не подвергался насилию во время рейда.

«Юсеф пытался скрыть свой страх и говорил нам, что вернется через несколько часов и что это ненадолго», – добавила аль-Харими. – Мы не знаем, через что он сейчас проходит». Семья также не имеет представления о том, где в данный момент находится их родственник.

«Юсеф – маленький ребенок, его никогда не арестовывали. Мы требуем его немедленного освобождения», – сказала сестра палестинца.

До сих пор неизвестно и местоположение Адама Айяда – рассказ его брата Мохаммада практически не отличается от истории Манар аль-Харими.

«Мы были шокированы арестом Адама, это было неожиданно», – сказал он.

По данным израильской правозащитной группы HaMoked, сотни палестинских подростков ежегодно арестовывают израильские военные в ходе ночных рейдов.

Действуя без предупреждения, армия нарушает свое же правило об обязательной выдаче повесток на допрос перед задержанием. Оно было введено в августе в качестве исключения для несовершеннолетних.

HaMoked подала петицию с требованием прекратить практику ночных рейдов израильской армии и незаконные задержания палестинских подростков.

Согласно данным израильской полиции, только в 2020 году на оккупированном Западном берегу были арестованы 483 несовершеннолетних, 383 из которых забрали из собственных домов посреди ночи или ранним утром.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us