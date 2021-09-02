Израильская армия арестовала четырех палестинских детей, ворвавшись ночью в их дома, сообщает Middle East Eye. Это произошло в оккупированном Вифлееме на юге Западного берега.

Четверо несовершеннолетних – Юсеф Джамаль аль-Харими (15 лет), Адам Айяд (15 лет), Мансур Салех Фарадж (16 лет) и Исса Мухаммад Зарина (17 лет) – являются учащимися школы Al-Mahd в Вифлееме.

Сестра Юсефа аль-Харими Манар рассказала изданию о пережитом страхе в момент, когда израильские солдаты вторглись в их дом в 3 часа ночи.

«Они громко постучали в дверь, а моего отца, который работает в ночную смену, в то время не было дома», – сказала девушка.

Затем, по ее словам, солдаты обыскали дом, а после принудили мать подростка подписать пакет документов, включая свидетельство о том, что мальчик на момент ареста не болел и что он не подвергался насилию во время рейда.

«Юсеф пытался скрыть свой страх и говорил нам, что вернется через несколько часов и что это ненадолго», – добавила аль-Харими. – Мы не знаем, через что он сейчас проходит». Семья также не имеет представления о том, где в данный момент находится их родственник.

«Юсеф – маленький ребенок, его никогда не арестовывали. Мы требуем его немедленного освобождения», – сказала сестра палестинца.

До сих пор неизвестно и местоположение Адама Айяда – рассказ его брата Мохаммада практически не отличается от истории Манар аль-Харими.

«Мы были шокированы арестом Адама, это было неожиданно», – сказал он.

По данным израильской правозащитной группы HaMoked, сотни палестинских подростков ежегодно арестовывают израильские военные в ходе ночных рейдов.

Действуя без предупреждения, армия нарушает свое же правило об обязательной выдаче повесток на допрос перед задержанием. Оно было введено в августе в качестве исключения для несовершеннолетних.

HaMoked подала петицию с требованием прекратить практику ночных рейдов израильской армии и незаконные задержания палестинских подростков.

Согласно данным израильской полиции, только в 2020 году на оккупированном Западном берегу были арестованы 483 несовершеннолетних, 383 из которых забрали из собственных домов посреди ночи или ранним утром.