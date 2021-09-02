Приход к власти в Афганистане движения «Талибан» спровоцировал новую волну исламофобии и дискриминации мусульманского меньшинства в Индии, сообщает Al Jazeera.

Объектами ненависти по религиозному признаку стали местные мусульманские политики, писатели, журналисты и влиятельные блогеры. За антиисламской кампанией стоит правое крыло страны, включая членов правящей партии Бхаратия Джаната (БДП).

Как только талибы 15 августа вошли в Кабул, в Индии стал популярным хештег #GoToAfghanistan (езжай в Афганистан), аналогичный тегу #GoToPakistan, запущенному правыми группами, которые хотят превратить Индию в этническое индуистское государство.

«Слово «Талибан» намеренно вводится в лексикон масс обеими сторонами ситуации – людьми, которые могут быть анти- или сторонниками БДП», – сказал поэт и активист Хуссейн Хайдри.

Вскоре после того, как стало известно о смене власти в Афганистане, политик БДП Рам Мадхав выступил на мероприятии, посвященном 100-летию восстания крестьян против британского колониального господства и феодальной системы в штате Керала.

Мадхав назвал восстание Мопла 1921 года одним из первых проявлений «менталитета талибов» в Индии и заявил, что керальское правительство пытается «обелить» его.

В северо-восточном штате Ассам 15 мусульман, в том числе исламские ученые, политик и местный журналист, были арестованы якобы за «поддержку талибов» в социальных сетях.

Они были обвинены в незаконной деятельности согласно закону о терроризме, по которому за решеткой находятся десятки мусульман и других критиков правительства.

Нападения на мусульман Индии, в том числе публичные линчевания и атака их предприятий, стали повседневным делом в стране.

В 2020 году, когда разразилась пандемия коронавируса, группу исламских миссионеров из движения Таблиги Джамаат обвинили в распространении COVID-19 в Индии.

В своем отчете за 2020 год Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) назвала Индию «страной, вызывающей особую озабоченность».