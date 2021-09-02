В Новосибирской области региональное управление федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) открыло на базе школы №67 специализированный класс, где будут готовить будущих сотрудников ведомства.

«Обучающихся в классе детей будут готовить для дальнейшего поступления и обучения в образовательных организациях ФСИН России», – говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях управления.

Подготовкой школьников для поступления в профильные вузы и работы в колониях и тюрьмах займутся специалисты территориального органа уголовно-исполнительной системы, среди которых сотрудники отдела спецназначения «Корсар».

На классном часе 1 сентября заместитель начальника областного управления ФСИН Олег Тишечко рассказал учащимся о «преимуществах службы в пенитенциарной системе России и обучения в ее ведомственных образовательных организациях».

«Вся педагогическая работа с учащимися «10 Б» класса в прямом и переносном смысле легла на плечи его классного руководителя – Романа Ястремского. Нет ни малейшего сомнения, что большой опыт работы с воспитанниками военно-патриотического клуба «Корсар» и взаимодействия с сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области, будет залогом его успешной работы на новом и важном поприще», – отмечается в сообщении.

В России впервые такой класс был сформирован в 2010 году в Иркутской области, позже классы появились в Волгоградской и Вологодской областях.

В этом учебном году, пишет агентство Znak.com, в ряде российских школ открылись также специальные классы ФСБ, полиции, Росгвардии и МЧС.

Так, учебные заведения набрали детей в полицейский класс в Геленджике, класс Росгвардии и кадетский класс ФСБ – в Твери, класс МЧС – в Биробиджане.