Шесть из десяти зданий в Тегеране не соответствуют сейсмическим стандартам, последствия от повреждения и разрушения могут быть серьезными при возникновении сильного землетрясения, сообщила газета Asharq Al-Awsat.

«Шестьдесят процентов зданий в Тегеране не соответствуют сейсмическим стандартам и будут серьезно повреждены в случае землетрясения магнитудой 6,5 по шкале Рихтера», – цитирует издание главу департамента управления рисками города Резу Карами-Мохаммади.

По его словам, 20% зданий в столице будут «полностью разрушены» при возникновении такого землетрясения.

Эти данные Реза Карами-Мохаммади привел на заседании совета, попросив власти провести ремонт в районах с самыми старыми зданиями и ограничить ущерб от подобных стихийных бедствий.

Землетрясение магнитудой 5,1 в столичной провинции Тегеран было зафиксировано в мае 2020 года. Тогда погибло двое, ранения различной тяжести получили 13 человек, писало агентство Mehr.

Сейсмологи насчитали в общей сложности 16 толчков, самый сильный афтершок составил 3,9 балла по шкале Рихтера.

По данным спасательных служб Ирана, больше всего пострадавших было в Тегеране и городе Гилаванде на западе страны. Травмы люди получили при попытках спастись, когда произошло первое землетрясение. В пострадавших провинциях на базе образовательных и спортивных сооружений власти организовали эвакуационные центры.