ПОЛИТИКА
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Азербайджан разминировал территорию для строительства трассы Джебраил – Физули
Больше 10 месяцев азербайджанские саперы ведут разминирование территории Карабаха, которая почти 30 лет находилась под армянской оккупацией. Только на одном участке строительства трассы Джебраил – Физули были обнаружены 174 неразорвавшиеся мины и боеприпаса. #Азербайджан #Карабах #саперы
Азербайджан разминировал территорию для строительства трассы Джебраил – Физули / Others
3 сентября 2021 г.
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