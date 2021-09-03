Азербайджан разминировал территорию для строительства трассы Джебраил – Физули

Больше 10 месяцев азербайджанские саперы ведут разминирование территории Карабаха, которая почти 30 лет находилась под армянской оккупацией. Только на одном участке строительства трассы Джебраил – Физули были обнаружены 174 неразорвавшиеся мины и боеприпаса. #Азербайджан #Карабах #саперы