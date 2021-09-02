2 сентября 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В Баку начались совместные учения Турции и Азербайджана
Военнослужащие Турции и Азербайджана начали совместные учения в Баку. Основной целью учений является совершенствование взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе проведения боевых операций, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями. Маневры продолжатся до 12 сентября. #Турция #Азербайджан #учения
В Баку начались совместные учения Турции и Азербайджана / Others
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