Китай поможет движению «Талибан» в процессе восстановления Афганистана, рассказал пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид в интервью газете La Repubblica.

Он сообщил, что в Пекине заявили о готовности инвестировать в Афганистан.

«Китай станет главным партнером талибов в вопросе восстановления страны. Поддержка Китая – особый шанс для развития Афганистана. Пекин был нашим главным партнером и представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, поскольку китайское правительство готово инвестировать и восстанавливать нашу страну», – заверил Муджахид.

По его словам, «Талибан» придает особое значение китайской концепции «Один пояс – один путь».

«Этот проект оживит Великий шелковый путь. Кроме того, благодаря китайцам, вновь начнется добыча меди в Афганистане. У нас есть много медных рудников, которые будут модернизированы. Наконец, Китай олицетворяет для нас выход на мировые рынки», – сказал представитель талибов.

Через несколько дней после возвращения талибов к власти в Афганистане телеканал CNN опубликовалматериал о залежах полезных ископаемых в этой стране на сумму около $1 трлн. В первую очередь речь идет о железе, меди и золоте. Также на территории страны есть месторождения лития, необходимого в производстве многоразовых батарей, используемых в производстве электромобилей. Китай, по оценкам журналистов, мог бы стать первым бенефициаром смены власти в Кабуле и заняться разработкой месторождений.