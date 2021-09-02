В течение последних лет Израиль и Иран последовательно углубляют дипломатические и экономические связи со странами Африки, континент фактически становится очередной ареной противостояния между странами, пишет Al-Monitor.

24 августа министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Марокко. Решение Алжира казалось независимым и прямым результатом проблемных отношений между странами, которые с годами только ухудшались. Но сам Ламамра предложил более широкое объяснение разрыву дипотношений, обвинив Израиль в сотрудничестве с Марокко против Алжира.

Среди прочего, Ламамра был рассержен заявлением министра иностранных дел Израиля Яира Лапида во время его визита в Марокко 12 августа. Выступая на пресс-конференции в Касабланке, Лапид сказал, что он разделяет со своим марокканским коллегой Насером Буритой «некоторую озабоченность по поводу региональной роли Алжира, который сблизился с Ираном, и в настоящее время ведет кампанию против приема Израиля в Африканский союз в качестве наблюдателя».

Иран традиционно рассматривает Африку как важную арену в своей борьбе за влияние. Тегеран соперничает там с Саудовской Аравией, а также со странами Запада, эксплуатируя антиколониальные настроения на континенте. Для укрепления своего влияния в Африке Иран в последние годы строил на континенте мечети, культурные центры и образовательные учреждения. Все это было использовано для распространения иранского революционного духа по всему континенту.

Конечно, Иран – не единственная мусульманская страна, экспортирующая ислам в Африку и поддерживающая его распространение там. Аналогичным образом действуют Турция, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Тем не менее, попытки Ирана проникнуть в Африку имеют и другие составляющие. Эксперты считают, что, используя хрупкие политические структуры в некоторых африканских странах и, возможно, пользуясь поддержкой ливанской диаспоры, Иран и его прокси преуспели в создании сетей, занимающихся контрабандой и преступностью. Утверждается, что через них Иран вербует боевиков.

Эксперты указывают на доказательства, свидетельствующие о том, что иранские силы «Кудс» обучают, финансируют и оснащают несколько сепаратистских групп в Африке, а также занимаются подготовкой шиитских движений, например, Исламского движения Нигерии. Иран также использовал свои связи с некоторыми африканскими странами, чтобы обойти экономические санкции, введенные против Тегерана Вашингтоном.

Иран поддерживал хорошие отношения с Алжиром на протяжении десятилетий и продолжает уделять отношениям с этим государством приоритетное внимание. Обе страны поддерживают борьбу Фронта ПОЛИСАРИО за автономию Западной Сахары, что не могло не привести к противоречиям с Марокко.

Израиль в последние годы тоже углубляет свои дипломатические и экономические связи со странами Африки. Например, прямо сейчас Израиль находится в процессе нормализации отношений с Суданом. 23 июля Африканский союз принял Израиль в качестве государства-наблюдателя.

Последнее стало реальностью, несмотря на усилия Алжира заблокировать его. ЮАР и Нигерия – еще две страны, где Иран активен – также присоединились к безуспешной кампании против принятия Израиля в Африканский союз в качестве государства-наблюдателя.

Новоизбранный президент Ирана Ибрагим Раиси недавно заявил, что «в новом иранском правительстве все наши возможности будут направлены на углубление сотрудничества с африканскими странами».

Вопреки политике бывшего президента Ирана Хасана Рухани, Раиси, вероятно, сосредоточит усилия на экспорте иранской революции в Африку, отмечает Al-Monitor. Более того, новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахияни тесно связан с Корпусом стражей исламской революции и, вероятно, будет поддерживать их деятельность на территории всего Ближнего Востока и, может быть, не только там . Это может означать, что напряженность между Израилем и Ираном из-за Африки может только усилиться.

Очевидно, что силы израильской разведки сосредоточены на деятельности Ирана на Ближнем Востоке. Для того, чтобы противостоять желанию иранцев укрепиться в Африке, Израилю придется предпринять дополнительные усилия. Более того, Израиль должен увеличить объем разведывательной помощи, которую он оказывает различным африканским странам, которые также ощущают угрозу со стороны Ирана в регионе.

В этом отношении совместные израильско-африканские усилия могли бы быть сосредоточены не только на выявлении возможных террористических ячеек по всему континенту, но и на идеологической инфраструктуре Ирана, действующей в Африке – университетах, мечетях и религиозных центрах. Особое внимание также может быть уделено экономической кампании против активов Ирана и «Хезболлы» на африканском континенте.

​​​​​​​Уже ясно, что разрыв дипломатических отношений между Марокко и Алжиром – это проблема не только этих двух государств. Очевидно, что произошедшее отражает более широкую тенденцию возможной дипломатической конфронтации между Израилем и Ираном из-за влияния в Африке.