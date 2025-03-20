ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ЕС вооружит Украину до зубов‎
Брюссель не обратил внимания на мирные переговоры и призвал дать Киеву 2 млн боеприпасов
ЕС вооружит Украину до зубов‎
ЕС обещает вооружить Украину / Reuters
20 марта 2025 г.

Евросоюз намерен ежегодно поставлять Украине не менее 2 млн артиллерийских снарядов, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Это стало частью новой оборонной стратегии, представленной Еврокомиссией 19 марта. Документ предусматривает не только увеличение поставок снарядов, но и передачу Украине систем ПВО, беспилотников, а также обучение и экипировку украинских бригад, отмечает AFP.

Для финансирования этих мер Еврокомиссия предложила инструмент SAFE — кредитный механизм на €150 млрд. «Это переломный момент для европейской безопасности. Нам нужно действовать решительно», — заявила Каллас. В 2024 году ЕС уже выполнил обещание поставить Украине 1 млн снарядов. Теперь Брюссель хочет удвоить этот показатель.

Параллельно Евросоюз запустил крупнейшую оборонную программу, в рамках которой кредиты на закупку вооружений будут доступны только странам ЕС. При этом 65% финансирования должны получать производители из ЕС, Норвегии или Украины. Великобритания, США и Турция исключены из программы, если не подпишут соглашение о безопасности с ЕС. 

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал инициативу Каллас и заявил, что Европа «‎должна вооружить Украину до зубов»‎. По его словам, только так ЕС сможет обезопасить свои восточные границы.

Датская разведка ранее предупредила, что Россия может развязать крупномасштабную войну в Европе в течение пяти лет, если НАТО покажет слабость. Еврокомиссия требует, чтобы страны ЕС нарастили военный потенциал к 2030 году, обеспечив «стратегическое преимущество» оборонной промышленности.

Однако внутри ЕС нет единства. Германия и Нидерланды не хотят брать кредиты, а южноевропейские страны опасаются увеличивать госдолг и предлагают направить эти средства на борьбу с нелегальной миграцией.

«Мы не можем зависеть от США в своей защите», — заявил еврокомиссар Андрюс Кубилюс. «Пришло время взять безопасность Европы в свои руки».


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