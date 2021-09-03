Один из ведущих производителей цифровой радиосвязи Турции – оборонная компания Aselsan – намерена модернизировать противовоздушную оборону Украины. Соответствующий контракт компания подписала со «Укрспецэкспортом» (входит в состав «Укроборонпрома») на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле, сообщил портал «Диалог.UA».

Кроме того, контракт подразумевает интеграцию модернизированных систем в обновленные Aselsan системы управления.

«Достигнутые договоренности касаются модернизации системы управления войсками и противовоздушной обороны. Запланированная модернизация нацелена на улучшение характеристики систем», – поясняет издание.

У Турции и Украины тесные связи в военной сфере, а компания Aselsan давно поставляет свои разработки в украинскую армию. В частности, радиостанции УКВ диапазона для бронетехники, а также носимые рации.

Также, согласно сообщению, турецкая компания намерена предложить ВСУ артиллерийские комплексы ПВО малой дальности Korkut, которые могли бы заменить комплексы еще советской разработки ЗСУ «Шилка» и ЗРПК «Тунгуска».

Сейчас на вооружении украинских подразделений ПВО стоят системы С-300В1, комплексы «Бук-М1», С-125-2Д «Печора-2Д» и «Оса».

О том, какие именно средства противовоздушной обороны будут модернизированы, издание не уточняет.

Aselsan – оборонно-промышленная компания, основанная в Анкаре в 1975 году для удовлетворения потребностей военных коммуникаций турецких вооруженных сил. В свежем рейтинге издания Defence News компания занимает 48 место в ТОП-100 военных высокотехнологичных компаний.

Как ранее писал TRT на русском, на военной выставке IDEF–2021 турецкая THK Teknik A.Ş. и «Укрспецэкспорт» подписали контракт о создании базы для ремонта советско/российских вертолетов Ми-17. Рембаза будет дислоцироваться в Анкаре, услуги по обслуживанию и ремонту вертолетов как турецких, так зарубежных операторов будут оказывать местные инженеры и техники. После прекращения обслуживания Ми-17 новая база может принять вертолеты Ми-8 и Ми-24. В перспективе Турция также намерена освоить выпуск новых машин, тем самым сократив зависимость от иностранных компаний.