Российские власти внесли турецкий сервис GetContact, позволяющий идентифицировать пользователя по телефонному номеру, в реестр организаторов распространения информации, сообщает проект «Роскомсвобода».

«Проводя мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), мы обнаружили там популярный сервис по идентификации абонентов и блокировке телефонного спама GetContact. Входящие в данный реестр сервисы по российскому законодательству обязаны собирать, хранить и делиться пользовательскими данными со спецслужбами по их запросам», – говорится в сообщении «Роскомсвободы».

В соответствии с федеральными законами 97-ФЗ и 374-ФЗ (последний носит неформальное название «пакет Яровой») участники реестра ОРИ обязаны собирать и хранить данные пользователей и предоставлять их по первому требованию ФСБ.

Приложение GetContact, которое в 2017 году запустили турецкие бизнесмены Мустафа Сенич и Бурак Саглык, запрашивает доступ к телефонной книге пользователя и собирает имена, которыми номер человека записали на других устройствах. Эти данные формируют базу, хранящуюся на сервере компании.

В 2018 году приложение стало самым популярным по числу скачиваний российскими пользователями в App Store. В 2020 году сервис GetContact занял третье место по скачиваниям среди россиян после TikTok и Telegram. По состоянию на сентябрь 2021 года, согласно данным самого приложения, всего в мире его скачали более 150 млн раз.

Три года назад, когда GetContact получил вирусную популярность в России, им впервые заинтересовалась федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Ведомство начало проверку того, насколько сервис соответствует законодательству о персональных данных. В результате владельцы GetContact были вынуждены перенести базы данных о российских абонентах в РФ. По закону о персональных данных, с 1 сентября 2015 года данные россиян должны храниться и обрабатываться на территории страны.