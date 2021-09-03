Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) занимается разработкой программы для молодежи, которая позволит им в течение нескольких месяцев легально работать и путешествовать по Дальнему Востоку, – аналога американской Work and Travel. Запуск планируется в 2022 году.

«Привлекать молодежь на Дальний Восток для работы сложно. Одна из инициатив, которую мы планируем разработать, – внедрить программу Work and Travel в России, когда мы предлагаем возможность поехать на Дальний Восток – поработать с понятным трудовым контрактом, попутешествовать, <...> потому что для многих это место, которое хотелось бы раз в жизни посетить», – приводит слова замруководителя Ростуризма Елены Лысенковой ТАСС.

Лысенкова добавила, что студенты, которые, возможно, «влюбятся» в этот регион, смогут остаться там жить.

О скором запуске российского аналога Work and Travel ранее говорила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Речь шла не только о Дальнем Востоке.

«Со следующего года заработают новые образовательные и волонтерские программы в туризме, в том числе в экотуризме по типу Work & Travel, когда по контракту молодой специалист может совместить работу и отдых на уникальной природной территории за счет работодателя», – сказала глава ведомства.

За поддержку туристического бизнеса на Дальнем Востоке выступал президент России Владимир Путин – он предлагал увеличить туристический кешбэк за поездки в регион до ₽40 тыс.

Сейчас туристы могут вернуть 20% от стоимости путевки, но не больше ₽20 тыс. за одну операцию по карте российской платежной системы «Мир».

2 сентября стало известно о запуске Ростуризмом совместно с TUI и администрациями Республики Бурятия и Сахалинской области двух зимних чартерных программ на Дальнем Востоке – «Лед Байкала и солнце Бурятии» и «Яркая зима на Сахалине».