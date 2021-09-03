До конца 2021 года российские власти планируют в полноценном режиме запустить чартерные поезда для ввоза трудовых мигрантов, сообщил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По данным РИА «Новости», в ближайшее время состоится пилотный чартер из Узбекистана через Казахстан.

«Мы в ближайшее время организуем поездку в Узбекистан для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию, что нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана. До конца года рассчитываем полностью наладить процесс», – сказал Стасишин.

Замминистра рассказывал о готовности РЖД перевозить иностранных рабочих на чартерных поездах еще в июле. По его словам, за один раз таким способом в Россию смогут приехать около 1 тыс. мигрантов.

Сейчас они могут пересечь российскую границу только на самолете, что дорого обходится работодателям.

Ранее стало известно, что дефицит мигрантов, возникший из-за перекрытых границ в условиях пандемии коронавируса, в России привел к росту зарплат разнорабочих в России. Это, в свою очередь, подстегнуло цены на продукты и услуги.

Больше всего нехватка приезжих ощущается в сфере строительства, ЖКХ и сельском хозяйстве. Страдают также ритейл и общепит.

В июне СМИ писали о том, что Минсельхоз прорабатывает с производителями сельхозпродукции и регионами вопрос о подаче коллективных заявок на организацию поездов для ввоза сезонных рабочих из соседних стран.

По состоянию на начало августа дефицит рабочих на стройках оценивался в 3 млн человек. С января, когда в России заработал механизм въезда иностранцев по запросам застройщиков, Минстрой одобрил заявки для 15 тыс. разнорабочих. Большинство приехали из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

По оценкам МВД РФ, из-за пандемии в 2020 году количество мигрантов в России упало с 9–11 млн до 6 млн человек. В Кремле указывали, что России не хватает иностранной рабочей силы «для реализации амбициозных планов».

Справляются с нехваткой рабочих рук за счет заключенных – по словам директора ФСИН Александра Калашникова, пожелавших отправиться на работы будут переводить из тюрем в исправительные центры, созданные на базе российских предприятий. Осужденным будут выдавать зарплату, а жить они смогут в общежитиях или даже на съемных квартирах вместе с семьями.