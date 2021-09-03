БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Глава Сбера Греф: к 2035 году доходы россиян резко снизятся
Энергетический переход для России чреват не только снижением экспортной выручки и потерей позиций в мировой энергетике, но и серьезным падением уровня доходов населения
Глава Сбера Греф: к 2035 году доходы россиян резко снизятся
Фото: ТАСС / Others
3 сентября 2021 г.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что из-за энергетического перехода доходы россиян могут упасть на 14% к 2035 году.

«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году – это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14% и ₽5 трлн рублей – это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации», – передают его слова РИА «Новости».

Также в числе основных рисков Греф назвал сокращение занятости. Кроме того, по его словам, Россия может потенциально потерять лидерство в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие.

Энергопереход – появление новых технологий в энергетике – несет также риск потенциального падения производства нефти и газового конденсата к 2050 году на 72%, а газа – на 52%.

Глава Сбера также пояснил, что иные способы переработки позволят уменьшить эти цифры, но необходимо будет внедрить более экологичное производство.

Для российского бюджета последствия также могут быть весьма существенными. Герман Греф отметил, что к 2035 году экспорт может упасть на $179 млрд, а уже к 2050-му – на $192 млрд.

Ранее сообщалось, что правительство РФ готовит рабочие группы для адаптации экономики к глобальному энергопереходу, снижению потребности в традиционном топливе и переходе на «зеленую» энергию.

По словам председателя комитета по энергетике Павла Завального, после энергоперехода и уменьшения пользования нефтью и газом в России будут развивать водородную и другие виды энергетики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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