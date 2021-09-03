Вашингтон выделит средства для Федеративных Штатов Микронезии на прокладку подводного кабеля в Тихом океане, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их сведениям, таким образом американцы отстранят от участия Китай, а следовательно – купируют «угрозу безопасности».

Первая линия будет проложена между двумя из четырех штатов Микронезии – Кусаие и Понпеи, говорят источники. Стоимость работ оценивается в $72,6 млн, часть маршрута полностью повторяет траекторию в проекте, предложенном Всемирным банком и Азиатским банком развития. Позднее планируется обеспечить связью штаты Кирибати и Науру.

Около $14 млн, согласно сообщению, будут выделены в рамках «Американского плана спасения» – антикризисной программы, утвержденной президентом Джо Байденом в марте этого года для борьбы с последствиями коронавирусной пандемии не только в США, но и во всем мире.

В последние годы интерес США к работам по прокладке оптоволоконных кабелей в Тихом океане растет – благодаря им качество связи в островных государствах региона может значительно улучшиться. Подводные кабели обладают гораздо большей пропускной способностью, чем спутники, отмечает Reuters, имея в виду массив передаваемой информации.

Однако главным опасением США являются амбиции китайских компаний, которые регулярно подают заявки на участие в прокладке кабелей – по мнению американской администрации, это может поставить под угрозу безопасность региона. Пекин стабильно отрицает все обвинения в намерении использовать кабельную инфраструктуру для шпионажа.

В июне агентство Reuters указывало, что первоначальный проект, который также охватывал Науру и Кирибати, свернули после того, как Вашингтон выразил опасения, что контракт будет присужден компании Huawei Marine (теперь называется HMN Technologies). Контрольный пакет акций HMN Technologies принадлежит компании Hengtong Optic-Electric Co Ltd., зарегистрированной в Шанхае.

Власти Микронезии не дали прямого ответа на вопрос журналистов об американском финансировании. Госдепартамент США от комментариев отказался.