Самые некачественные социально значимые товары местного производства по версии Российской системы качества (Роскачество) – это пельмени, мед и школьная форма, сообщает ТАСС.

«[Пельмени] – это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений», – заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме.

Что касается меда, то, по словам Протасова, причиной низкого качества продукта является неправильное лечение пчел.

«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», – сказал он.

Плохое качество школьной формы глава ведомства объяснил тем, что в ее производстве «ткань не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу».

В прошлом году Роскачество сообщало об итогах проверки пельменей ряда российских производителей. В продукте семи марок, участвовавших в исследовании, нашли кишечную палочку, а в одном еще и сальмонеллу. Эксперты организации посоветовали россиянам варить пельмени не менее 10 минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.