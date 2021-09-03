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Пельмени, школьная форма и мед – самые некачественные товары в России
В Роскачестве так объяснили низкое качество продуктов: пельмени сложно изготавливать и хранить, мед в России производят неправильно вылеченные пчелы, а школьную форму шьют из ткани, которая «не дышит и не пропускает влагу»
Пельмени, школьная форма и мед – самые некачественные товары в России
Фото: ТАСС / Others
3 сентября 2021 г.

Самые некачественные социально значимые товары местного производства по версии Российской системы качества (Роскачество) – это пельмени, мед и школьная форма, сообщает ТАСС.

«[Пельмени] – это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений», – заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме.

Что касается меда, то, по словам Протасова, причиной низкого качества продукта является неправильное лечение пчел.

«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», – сказал он.

Плохое качество школьной формы глава ведомства объяснил тем, что в ее производстве «ткань не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу».

В прошлом году Роскачество сообщало об итогах проверки пельменей ряда российских производителей. В продукте семи марок, участвовавших в исследовании, нашли кишечную палочку, а в одном еще и сальмонеллу. Эксперты организации посоветовали россиянам варить пельмени не менее 10 минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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