Очередная группа турецких студентов получила право пройти обучение в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) в рамках программы по подготовке специалистов для АЭС «Аккую», сообщает агентство «Анадолу».

Обучение в магистратуре российского вуза пройдут 24 турецких гражданина со степенью бакалавра по специальностям «Теплоэнергетика и теплоинженерия» и «Электроэнергетика и электроинженерия». Студентам будут предоставлены стипендия, бесплатное жилье, медицинская страховка.

Раз в год предусмотрена оплата авиабилетов. Процесс обучения, которое будет проходить на английском языке, займет два года. При этом студенты параллельно пройдут программу обучения и русскому языку. Получив диплом магистра СПбПУ, специалисты будут трудоустроены в рамках проекта первой турецкой АЭС «Аккую».

В рамках программы обучения персонала, инициированной в 2011 году, к команде АЭС «Аккую» уже присоединились 186 турецких специалистов, окончивших российские вузы. Еще 85 турецких студентов продолжают обучение в российском Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ) и СПбПУ в настоящее время.

Проект сооружения АЭС реализуется компанией «Аккую нуклеар» (свыше 99% ее акций принадлежат предприятиям Росатома) на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4 800 мегаватт. Первый блок станции будет введен в эксплуатацию в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики. АЭС будет вырабатывать электроэнергию на протяжении 60 лет. Планируется, что атомная электростанция обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии. После ввода станции в эксплуатацию на ней будут работать 3,5 тысячи человек.