Белому дому приходится объяснять свои решения по Афганистану, чтобы не вводить в заблуждение партнеров в других регионах. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ на днях пообещал, что военное присутствие США в Ираке и на востоке Сирии сохранится. В одном из интервью дипломат заверил, что в ближайший период никаких изменений на этих направлениях ждать не стоит.

«Наши интересы в Ираке со временем сохранятся, и это включает в себя не только безопасность, но и помощь иракским силам», – уверил Худ, параллельно заметив, что и действующим на востоке Сирии террористам ОНС/РПК также будет и далее оказываться помощь. Несмотря на характер этих формирований, американская сторона считает их своей опорой в Заевфратье.

В США в то же время признают, что сейчас в Сирии обострилась ситуация – в связи с событиями на юге, где бывшие повстанцы столкнулись с немотивированной агрессией со стороны режима. «Мы повышаем свой голос, чтобы осудить уничтожение Асадом своего народа, и мы продолжим делать это, – уверил он. – Мы не добиваемся смены режима в Дамаске. Но мы, безусловно, пытаемся изменить его действия». Этим целям соответствуют экономические санкции в отношении сирийского правительства, пояснил Худ.

Надуманная проблема

Как сообщали западные СМИ, террористы ОНС/РПК, базирующиеся на северо-востоке Сирии, сохраняют опасения в связи с ситуацией в Афганистане. В частности, согласно этим оценкам, американский исход и провал с эвакуацией в Кабуле натолкнули боевиков на «болезненные воспоминания» о попытках предыдущей администрации президента США Дональда Трампа оптимизировать присутствие в Сирии. Тогда Трамп внезапно объявил о выводе 2 тыс. американских военнослужащих, однако позже его переубедили советники.

В последние месяцы нынешняя администрация президента США предпринимала попытки успокоить террористов ОНС/РПК. Так, с визитом в регион был направлен глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, а также Джои Худ. Главным месседжем этих мероприятий стало послание о том, что американская поддержка остается сильной и что американские военные никуда не уйдут.

Вероятно, чтобы остановить администрацию Байдена, западные СМИ вбрасывают в информационное пространство сообщения об опасениях племенных конфедераций Заевфратья по поводу того, что американский контингент может покинуть этот район для концентрации на более важных вещах. Однако проблема выглядит надуманной: Турция вполне могла бы стать гарантом интересов местного населения, нейтрализовав террористическую угрозу со стороны не только ИГ, но и террористов ОНС/РПК.

Передача ответственности

Неслучайно бывший посол США в Сирии и Алжире Роберт Форд недавно отмечал, что в связи с тем, что северо-восток Арабской Республики не может существовать автономно без иностранной помощи, для американских интересов гораздо лучше вывести свои войска, делегировав политическую, военную и, по-видимому, финансовую ответственность Турции и России. Ситуация в этом районе отличается от афганской.

«В отличие от Афганистана, Байден не видит необходимости в серьезной эскалации конфликта в Ираке и Сирии, – рассуждает бывший дипломат. – «Талибан» – более мощный и опасный противник, чем остатки ИГ или иракские ополченцы, лояльные Ирану. Кроме того, при Байдене американская военная миссия в Ираке и Сирии имеет ограниченную цель – помочь местным силам в борьбе с ИГ и только».

Конечно, есть и другая точка зрения. На днях бывший глава МОССАД Йоси Коэн выступил с тезисом о том, что смена власти в Афганистане наряду с постоянным движением администрации Байдена к тому, чтобы восстановить иранскую ядерную сделку – это формула катастрофы. В частности, бывший разведчик уверен, что если США покинули Афганистан, то могут свернуть и свою небоевую миссию в Ираке. Это, в свою очередь, приведет к тотальному распространению иранского влияния и разделу страны.

Опора на Турцию

Конечно, передача ответственности за широкий участок северо-востока Сирии такому игроку, как Турция, выглядела бы логично с учетом этно-конфессиональных особенностей региона. Доминирование боевиков ОНС/РПК в местных структурах власти выглядит искусственной попыткой изменить этнический баланс. Такая ситуация не раз вызывала недовольство у представителей местных арабских племен. Однако оно игнорировалось американской стороной: некая арабская компонента в формированиях ОНС/РПК выглядела лишь декоративной акцией.

Проблемой, кроме того, остается позиция как Дамаска, так и активно поддерживающего его Тегерана. Они не раз говорили о необходимости вернуть под контроль режима все мятежные районы Арабской Республики. Это актуализирует роль Турции как гаранта безопасности суннитского населения страны. Однако еще до принятия соответствующих решений Белый дом должен внимательно проанализировать слабые места своей ближневосточные стратегии и инициировать ее ревизию.