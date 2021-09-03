ПОЛИТИКА
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Мусульмане Сербии возмущены требованием исполнять националистический гимн
Бошняцкий национальный совет считает, что исполнение «Боже правде» на школьных линейках является проявлением неуважения и провокацией в отношении несербских народов
Мусульмане Сербии возмущены требованием исполнять националистический гимн
Мусульмане Сербии возмущены требованием исполнять националистический гимн / Others
3 сентября 2021 г.

Представляющий интересы мусульман Сербии Бошняцкий национальный совет (БНС) возмущен решением министерства образования страны начать учебный год с исполнения национального гимна «Боже правде» на школьных линейках, сообщается на сайте совета.

«Гимн «Боже правде» является отражением исключительно сербской идентичности и общесербского жизненного пространства, исключающим все остальные народы, поэтому он неприемлем для бошняков», – говорится в заявлении БНС.

Отмечено, что бошняки воспринимают «Боже правде» не как государственный гимн, а как государственный гимн исключительно сербского народа.

Текст гимна представляет собой молитву о процветании исключительно сербской земли и сербов, призывает к объединению всего сербского народа, проклинает его врагов и никак не упоминает национальные меньшинства страны. Это задевает чувства мусульманского населения страны, которое все еще хранит память о гражданской войне середины 1990-х.

По мнению БНС, министр образования страны и первый вице-премьер Сербии Бранко Ружич должен выступить с инициативой по принятию новой государственной символики, которая будет уважать все народы и меньшинства страны. Также совет призвал руководство учебных заведений начать учебный год «достойно, не провоцируя бошняцких детей и учителей».

«Бошняки Санджака – цивилизованный, культурный, мирный европейский народ, являющийся коренным в этой области. Он на протяжении веков демонстрирует стремление жить в мире со всеми другими народами и уважать государство, в котором живет. Мы ожиданием, что государство ответит взаимным уважением к бошнякам и их чувствам. Уважение – это двусторонний процесс, вас будут уважать так же, как вы уважаете других. В данном случае указ министра начать учебный год с исполнения сербского гимна нами рассматривается как неуважение к различию и провокация в отношении несербских народов», – сказано в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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