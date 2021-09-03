Американские военные продолжают утверждать, что среди афганцев, убитых в конце авиаударом беспилотника США, был по крайней мере один «посредник» террористов, сообщает Associated Press.

29 августа в результате удара с американского дрона по автомобилю в Кабуле погибли 10 членов одной семьи, в том числе шесть детей. За три дня до этого террорист-смертник взорвал себя возле аэропорта Кабула, убив 13 американских военнослужащих и 169 афганцев.

По словам военных США, в машине был по меньшей мере один «посредник» террористической организации «ИГ в Хорасане». Американские власти заявляют, что военные наблюдали за автомобилем в течение нескольких часов и видели, как люди загружали взрывчатку в багажник.

Афганская семья Ахмади, лишившаяся 29 августа сразу 10 родственников, категорически отрицает наличие каких-либо связей с ИГ. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила сообщения о жертвах среди гражданского населения в Афганистане и заявила, что в отношении этого факта ведется расследование.

Ранее американские власти отмечали, что взрывы, вызванные попаданием снаряда в машину, набитую взрывчаткой, возможно, привели к дополнительным жертвам. Однако семья Ахмади требует доказательств и оспаривает утверждение о том, что в машине была взрывчатка, и считает оскорбительными для себя обвинения в том, что они могли быть связаны с боевиками.

Рамал Ахмади говорит, что в машине в момент атаки находились несколько членов его семьи, включая детей. Он утверждает, что если бы автомобиль был набит взрывчаткой, то дом и дворовая территория получили бы гораздо большие повреждения. Его старший брат, Замарай, а также племянник Насир Хайдери, которые были убиты в результате атаки, работали в компаниях, связанных с американским правительством. Ранее они подали заявки на получение специальных иммиграционных виз, выдаваемых афганцам, работавшим с американскими военными.