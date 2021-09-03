В Мордовии мусульманкам запрещают посещать школу в платках

Адвокат и правозащитник Марат Ашимов сообщил, что в школах Мордовии от девушек-мусульманок требуют снимать головные платки при входе в учебное заведение под угрозой запрета на дальнейшее получение образования. Аналогичный скандал разгорелся в 2014 году в населенном татарами Лямбирском районе республики #Россия #хиджаб #школа