ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Мордовии мусульманкам запрещают посещать школу в платках
Адвокат и правозащитник Марат Ашимов сообщил, что в школах Мордовии от девушек-мусульманок требуют снимать головные платки при входе в учебное заведение под угрозой запрета на дальнейшее получение образования. Аналогичный скандал разгорелся в 2014 году в населенном татарами Лямбирском районе республики #Россия #хиджаб #школа
В Мордовии мусульманкам запрещают посещать школу в платках / Others
3 сентября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us