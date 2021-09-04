Лемурийское розовое озеро, или украинское Мертвое море

Лемурийское озеро привлекает туристов со всего мира лечебными свойствами и необычным цветом воды. И все благодаря водорослям дуналиелла солоноводная, которые в процессе жизнедеятельности вырабатывают целебный пигмент бета-каротин и заодно окрашивают воду в розовый цвет. Из-за повышенной концентрации соли в воде Лемурийское озеро называют украинским Мертвым морем. Хотели бы вы искупаться в таком озере? #Украина #природа #trtнарусском