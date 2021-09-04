ПОЛИТИКА
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Лемурийское розовое озеро, или украинское Мертвое море
Лемурийское озеро привлекает туристов со всего мира лечебными свойствами и необычным цветом воды. И все благодаря водорослям дуналиелла солоноводная, которые в процессе жизнедеятельности вырабатывают целебный пигмент бета-каротин и заодно окрашивают воду в розовый цвет. Из-за повышенной концентрации соли в воде Лемурийское озеро называют украинским Мертвым морем. Хотели бы вы искупаться в таком озере? #Украина #природа #trtнарусском
Лемурийское озеро, или украинское Мертвое море / Others
4 сентября 2021 г.
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