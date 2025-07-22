Израильские военные выстрелили палестинцу в голову дымовой гранатой сразу после освобождения

Еще один вопиющий инцидент произошел на оккупированном Западном берегу. 20 июля израильские военные освободили палестинца после задержания, однако всего через несколько секунд один из силовиков выстрелил ему в голову дымовой гранатой.