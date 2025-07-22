ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильские военные выстрелили палестинцу в голову дымовой гранатой сразу после освобождения
Еще один вопиющий инцидент произошел на оккупированном Западном берегу. 20 июля израильские военные освободили палестинца после задержания, однако всего через несколько секунд один из силовиков выстрелил ему в голову дымовой гранатой.
Израильские военные выстрелили палестинцу в голову дымовой гранатой сразу после освобождения / TRT Russian
22 июля 2025 г.


Этот момент зафиксировала камера. Мужчина не успел даже отойти от военных, как получил удар сзади.

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