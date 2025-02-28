Делегация России прибыла в резиденцию генерального консульства США в Стамбуле. Переговоры посвящены устранению «системных проблем», осложняющих работу дипломатических представительств обеих стран.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что встреча пройдет на уровне высокопоставленных экспертов. По его словам, препятствия для деятельности российских дипломатов создала прежняя американская администрация, и Москва ответила зеркальными мерами в отношении посольства США в России.

Переговоры в Стамбуле стали продолжением дипломатического диалога, начатого 18 февраля в Эр-Рияде. Тогда стороны обсуждали пути нормализации двусторонних отношений и прекращение конфликта в Украине.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о планах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения конфликта в Украине. Он допустил, что встреча может состояться в Саудовской Аравии.

Турция со своей стороны выразила готовность поддержать мирные усилия, включая организацию переговоров.