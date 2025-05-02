ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Дроны ударили по «Флотилии свободы»
Судно гуманитарной коалиции, направлявшееся в Газу, подверглось атаке беспилотников в международных водах у Мальты — активисты обвиняют Израиль и его союзников
Дроны ударили по «Флотилии свободы»
Буксир тушит пожар на судне «Совесть» из «Флотилии свободы» / Reuters
2 мая 2025 г.

Судно «Флотилии свободы» (Freedom Flotilla Coalition, FFC), направлявшееся в сектор Газа с гуманитарной миссией, было атаковано беспилотниками в международных водах близ Мальты. Об этом сообщила пресс-служба коалиции.

По данным FFC, нападение произошло в 00:23 по местному времени. В результате атаки в корпусе судна образовалась пробоина, на носу вспыхнул пожар. На борту находились 30 гуманитарных работников. Пресс-секретарь коалиции Ясемин Аджар заявила, что судно регулярно подает сигналы бедствия, однако отклик поступил лишь от властей греческой части Кипра.

Аджар назвала атаку нарушением международного права и военным преступлением.

«Судно было атаковано всего в 13 милях от Мальты. Это военное преступление, совершенное либо Израилем, либо одним из его союзников. Очевидно одно: они не хотят, чтобы палестинцам помогали. Они хотят обречь их на голод», — сказала она в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По ее словам, миссия держалась в секрете из-за возможных угроз. Судно направлялось в Газу, где уже 60 дней не поступает вода, еда и гуманитарная помощь.

«Мы говорим о 2 млн человек, половина из которых — дети», — подчеркнула Аджар.

Активистка испанской организации «Курс на Газу» Сандра Барриларо заявила, что генератор судна стал прямой целью удара с дрона. Она сообщила, что после атаки связь с судном пропала, и сейчас неизвестно, есть ли пострадавшие. По ее словам, Израиль уже неоднократно атаковал суда коалиции в международных водах.

Барриларо подчеркнула, что активисты выступают против геноцида в Газе и оккупации палестинских территорий.

По сообщениям мальтийских СМИ, береговая охрана страны спасла 16 человек с борта атакованного судна. Данных о состоянии остальных членов экипажа пока нет.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us