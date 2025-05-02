Судно «Флотилии свободы» (Freedom Flotilla Coalition, FFC), направлявшееся в сектор Газа с гуманитарной миссией, было атаковано беспилотниками в международных водах близ Мальты. Об этом сообщила пресс-служба коалиции.

По данным FFC, нападение произошло в 00:23 по местному времени. В результате атаки в корпусе судна образовалась пробоина, на носу вспыхнул пожар. На борту находились 30 гуманитарных работников. Пресс-секретарь коалиции Ясемин Аджар заявила, что судно регулярно подает сигналы бедствия, однако отклик поступил лишь от властей греческой части Кипра.

Аджар назвала атаку нарушением международного права и военным преступлением.

«Судно было атаковано всего в 13 милях от Мальты. Это военное преступление, совершенное либо Израилем, либо одним из его союзников. Очевидно одно: они не хотят, чтобы палестинцам помогали. Они хотят обречь их на голод», — сказала она в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По ее словам, миссия держалась в секрете из-за возможных угроз. Судно направлялось в Газу, где уже 60 дней не поступает вода, еда и гуманитарная помощь.

«Мы говорим о 2 млн человек, половина из которых — дети», — подчеркнула Аджар.

Активистка испанской организации «Курс на Газу» Сандра Барриларо заявила, что генератор судна стал прямой целью удара с дрона. Она сообщила, что после атаки связь с судном пропала, и сейчас неизвестно, есть ли пострадавшие. По ее словам, Израиль уже неоднократно атаковал суда коалиции в международных водах.

Барриларо подчеркнула, что активисты выступают против геноцида в Газе и оккупации палестинских территорий.

По сообщениям мальтийских СМИ, береговая охрана страны спасла 16 человек с борта атакованного судна. Данных о состоянии остальных членов экипажа пока нет.