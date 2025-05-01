ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: соглашение по ресурсам — гарантия безопасности Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что новое экономическое соглашение с Украиной может стать для Киева гарантией безопасности и инструментом сдерживания России
Трамп: соглашение по ресурсам — гарантия безопасности Украины
Дональд Трамп / Reuters
1 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал экономическое соглашение с Украиной, подписанное накануне. Он заявил, что эта инициатива может укрепить позиции Киева и сдержать Россию. Об этом он сказал в телефонном включении на телеканале News Nation.

Речь идет о соглашении в сфере редкоземельных элементов, которое, по словам Трампа, может компенсировать США затраты на военную помощь Украине. Он подчеркнул, что партнерство направлено на развитие украинских природных ресурсов.

Трамп напомнил о своей беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. «Если мы сможем заключить это соглашение, вам стоит его подписать, потому что Россия гораздо больше и гораздо сильнее», — отметил он.

«Россия быстро продвигается, это большая и сильная страна, хотя и не такая сильная, как США», — добавил американский лидер. Отвечая на вопрос о том, может ли новое соглашение сдержать Россию, он ответил утвердительно: «Да, может».

Соглашение между США и Украиной было подписано после длительных переговоров. Оно предполагает создание Инвестиционного фонда реконструкции Украины и расширение доступа США к природным ресурсам страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что фонд создается на паритетных условиях: 50 на 50. По его словам, обе стороны будут иметь равные права голоса. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и ресурсами.

Шмыгаль отметил, что соглашение не влечет за собой долговых обязательств и не препятствует вступлению Украины в ЕС.

Как сообщает Bloomberg, сделка предоставляет США привилегированный доступ к инвестиционным проектам в сфере природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и газ.

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