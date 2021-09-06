Октябрьский районный суд Уфы приговорил пенсионерку Ильмиру Бикбаеву к трем годам колонии условно по делу о финансировании экстремизма (статья 282.3 УК РФ) из-за двух денежных переводов в размере ₽1,5 тыс. и ₽4,5 тыс. матери политзаключенного Айрата Дильмухаметова Агиляш, пишет сайт «Idel.Реалии».

По данным СК РФ, в 2018-2019 годах Бикбаева перевела суммарно ₽6 тыс. на банковскую карту, собственницей которой является мать судимого за экстремизм башкирского общественника Дильмухаметова. Следователи пришли к выводу, что пенсионерка вроде как разделяла его идеи, а также активно дискредитировала органы госвласти и силовые ведомства. Пока велось следствие, у женщины были арестованы счета, Росфинмониторинг внес ее в список экстремистов.

Процесс по делу Ильмиры Бикбаевой длился семь месяцев. Сначала дело рассматривал Кировский райсуд Уфы, однако затем по ходатайству защиты оно было передано по подсудности в суд Октябрьского района столицы Башкортостана.

На одном из заседаний свидетели, на показаниях которых основывалось следствие ФСБ, заявили: пенсионерка в соцсетях «побуждала жителей к совершению экстремистских действий», а также «вела активную деятельность по дискредитации органов государственной власти и правоохранительных структур».

Гособвинение просило суд отправить Бикбаеву в колонию на четыре года. Свою вину она не признает – по ее словам, она просто хотела помочь оплатить поездку Айрата Дильмухаметова и его отца, известного башкирского писателя и историка Зигата Султанова в деревню Сунарчи в Оренбургской области. Цель поездки – установка памятного камня жертвам геноцида башкирского населения в этой деревне, который произошел в мае 1736 года. Это подтвердил на одном из судебных заседаний и сам Дильмухаметов, который был допрошен в качестве свидетеля по делу Бикбаевой.

Айрат Дильмухаметов был приговорен к 9 годам строгого режима. Ему вменялись публичные призывы к сепаратизму в интернете, финансирование экстремизма, а также оправдание терроризма.