В аннексированном Симферополе около 60 крымских татар вышли к зданию ФСБ после задержания пятерых человек по делу о повреждении газовой трубы. Больше 40 демонстрантов задержали, но затем отпустили.

«Родственники задержанных и активисты, а также адвокаты собрались возле здания ФСБ для того, чтобы получить информацию о местонахождении этих задержанных. Буквально через некоторое время подогнали машины Росгвардии, автобус, большое количество ОМОНа. Произошло задержание крымских татар», – рассказала адвокат Лилия Гемеджи «Эху Москвы».

Утром 4 июня дома у зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск. Затем силовики задержали его и увезли в неизвестном направлении. Кроме того, были задержаны предприниматель Эльдар Одаманов, братья Азиз и Асан Ахтемовы и Шевкет Усеинов. Мужчины были задержаны в рамках расследования возможного повреждения газопровода у Перевального.

Все они находятся в здании УФСБ по Крыму, об этом следователь Виталий Власов, который расследует дело о повреждении газовой трубы, сообщил адвокату Исляму Велиляеву.

Силовики держали Наримана Джеляла, которого подозревают в пособничестве диверсии (ч. 5 ст. 33 УК, ч. 1 ст. 281 УК) в подвале в наручниках и с мешком на голове. Об этом изданию «Грати» рассказала адвокат Джеляла Эмине Авамилева. «Он выглядел физически и морально истощенным. К нему применялись жесткие меры психологического воздействия. Все это время он находился в наручниках и с мешком на голове. Без воды и еды. Он не знал, где находился, но понимал, что где-то в подвале», – рассказала адвокат. Она добавила, что ее подзащитный не признает вину и готов дать показания.

МВД сообщилоо повреждении газопровода в поселке Перевальное еще 23 августа. «Механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц», – передавала пресс-служба.

Владимир Зеленский назвал задержания преследованием крымских татар и связал это с проведением «Крымской платформы». «Уже забрали Наримана Джелялова... Так РФ реагирует на начало работы «Крымской платформы». Все задержанные должны быть освобождены», – написал президент Украины в Twitter.

Пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич отметил, что Анкара обеспокоена задержанием силами безопасности РФ заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. «Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», – отметил пресс-секретарь МИД.

США также призвали Россию освободить крымскотатарского активиста Наримана Джеляла и других крымских татар. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и не менее 45 других крымских татар оккупационными властями в Крыму. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их», – говорится в заявлении Госдепа.

В документе также указано, что «США подтвердили во время саммита «Крымской платформы» 23 августа, что Крым – это Украина, и США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».