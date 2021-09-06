ПОЛИТИКА
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У посольства РФ в Киеве протестовали против задержания крымских татар
Возле посольства России в Киеве провели акцию протеста против очередных незаконных задержаний в аннексированном Крыму. ФСБ провело обыски в домах и взяло под стражу 5 крымских татар, среди которых первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. Больше суток о них не было никакой информации. Позже к некоторым допустили адвокатов и сообщили, что задержанные подозреваются в диверсии. Суд над ними состоится сегодня – 6 сентября. #ФСБ #крымскиетатары #репрессии
У посольства РФ в Киеве протестовали против задержания крымских татар / Others
6 сентября 2021 г.
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