У посольства РФ в Киеве протестовали против задержания крымских татар

Возле посольства России в Киеве провели акцию протеста против очередных незаконных задержаний в аннексированном Крыму. ФСБ провело обыски в домах и взяло под стражу 5 крымских татар, среди которых первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. Больше суток о них не было никакой информации. Позже к некоторым допустили адвокатов и сообщили, что задержанные подозреваются в диверсии. Суд над ними состоится сегодня – 6 сентября. #ФСБ #крымскиетатары #репрессии