Некоторые российские вузы могли попасть на высокие позиции рейтинга лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (World University Rankings THE) из-за «накручивания» показателя цитируемости изданных в учреждении статей, написал в Facebook вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.

Представитель РАН обратил внимание на показатель цитируемости Донского государственного технического университета (ДГТУ), который оценили на уровне Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона.

Чтобы определить показатель цитируемости, эксперты учитывали оригинальные и обзорные статьи, доклады на конференциях, монографии и главы из книг, опубликованные за период с 2016 по 2020 год и цитируемые с 2016 по 2021 годы. Засчитывались работы, авторы которых указали аффилиацию с университетом, составители рейтинга пользовались базой данных Scopus.

«Проблема с публикациями у ДонТеха (ДГТУ – ред.) становится очевидной при анализе качества журналов, в которых были сделаны публикации. Предварительный экспресс-анализ показал, что не менее 27% всех зачетных публикаций ДГТУ были сделаны в «мусорных» изданиях, которые уже «покинули» Scopus», – отметил Алексей Хохлов.

По его данным, 33 статьи университета опубликовали в International Journal of Economics and Financial Issues, который не индексируется в этой базе данных c конца 2016 года, 32 статьи – в International Journal of Applied Business and Economic Research (не индексируется с 2017 года), 22 – в European Research Studies Journal (с 2018 года) и других изданиях с низким авторитетом.

Вице-президент отметил, что в бытность проректором МГУ часто встречался с экспертами THE и указывал, что число ссылок в расчете на статью – не очень удачный показатель, поскольку он легко «накручивается», особенно в «хищных» журналах.

При этом он подчеркнул, что ДГТУ – «крепкий» технический вуз с хорошими традициями и специалистами. Тем не менее, в нем есть часть сотрудников, которые используют в своей деятельности недобросовестные практики.

Как писал ранее TRT на русском, в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education вошли 60 российских вузов, это рекордное число за все время существования рейтинга.

Лидером среди российских учебных заведений стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В этом году он поднялся на 16 позиций и занял 158-е место. МГУ – единственный вуз России, попавший в топ-200.

ДГТУ, о котором упомянул Алексей Хохлов, вошел в группу мест с позициями от 501 до 600.

Всего в рейтинг вошли 1,6 тысячи учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 параметрам, объединенным в пять групп: цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета (возможность привлекать лучших сотрудников и иностранных студентов).