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В Узбекистане ученикам разрешили приходить в школы в платках и тюбетейках
Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов подчеркнул, что школьницы могут носить головные уборы, но принуждать их к этому никто не будет: «Мы светское государство. Девочка в платке не должна оказывать давление на другую девочку»
В Узбекистане ученикам разрешили приходить в школы в платках и тюбетейках
В Узбекистане ученикам разрешили приходить в школы в платках и тюбетейках / Others
6 сентября 2021 г.

Министерство народного образования (МНО) Узбекистана одобрило ношение школьницами национальных тюбетеек и платков, сообщает ИА «Фергана».

В ведомстве уточнили, что платок должен быть светлого цвета и завязан сзади (на затылке). По словам главы МНО Шерзода Шерматова, решение было принято после многочисленных обращений родителей, которые попросили учесть национальные ценности.

«Учитывая обращения многих родителей, в соответствии с нашими национальными ценностями, девочкам в порядке исключения с этого учебного года мы намерены разрешить находиться в школе в национальных платках и тюбетейках белого или светлых цветов», – сказал министр.

Шерматов добавил, что девочки также могут носить рубашки с удлиненным воротником. В то же время все действующие требования к школьной форме остаются в силе.

Министр также подчеркнул, что принуждать кого-либо надевать головной убор недопустимо.

«Мы светское государство. Образование и религия отделены друг от друга. Принятое решение не должно завтра интерпретироваться каким-то другим образом. Девочка в платке не должна оказывать давление на другую девочку», – заявил он и добавил, что основная цель учебных заведений – дать светское образование, особенно девочкам.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции, который снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций.

В августе глава государства в интервью газете «Новый Узбекистан» заявил, что Узбекистан становится страной «демократических перемен, больших возможностей и практической работы».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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