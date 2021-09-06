Бойцы британского спецназа SAS (Специальной авиадесантной службы) бежали из Афганистана, переодевшись в женские платья. Так им удалось обмануть представителей движения «Талибан», сообщает Daily Express.

Речь идет о 20 бойцах, выполнявших задание на юге Афганистана. Министерство обороны Британии не смогло забрать их, поэтому военные были вынуждены самостоятельно добраться до Кабула.

Как утверждает издание, спецназовцы переоделись в женские платья, после чего заказали пять такси и отправились в афганскую столицу. Им пришлось оставить большую часть своего военного снаряжения.

Преодолеть блокпосты талибов им помог афганский спецназ. Каждый раз, когда переодетые бойцы подходили к блокпосту на дороге, сопровождавший их солдат объяснял, что женщины очень набожны и хотят поприветствовать возвращение талибов в Афганистан.

Наибольшие трудности у военных возникли на пути к аэропорту Кабула. Их несколько раз останавливали патрули «Талибана» и, ничего не заметив подозрительного, отпускали.

В итоге британцы успешно добрались до аэропорта, а затем эвакуировались из страны.

Великобритания эвакуировала из Кабула свыше тысячи военнослужащих к 31 августа, писал ранее ТАСС.

Британские военные принимали участие в небоевой миссии под эгидой НАТО, занимались тренировками афганских военных и оказывали им содействие с 2014 года.

Основная часть британских войск была расположена в столице и ее окрестностях. Небольшое число спецназовцев входило в состав американских частей в других районах, в том числе в южной провинции Гильменд.