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Генпрокурор России предложил приравнять оправдание нацизма к экстремизму
Приравнивание оправдания нацизма к экстремизму и введение понятия «геноцид народов Советского Союза» позволят сохранить историческую память и помешать попыткам фальсификации фактов о СССР в годы войны, считает Игорь Краснов
Генпрокурор России предложил приравнять оправдание нацизма к экстремизму
Фото: ТАСС / Others
6 сентября 2021 г.

В России подготовлен законопроект, нормативно закрепляющий понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс».

«Подготовлен законопроект, закрепляющий незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права, нормативное определение таких понятий, как «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза», запрет реабилитации и пропаганды нацизма», – приводит его слова ТАСС.

Генпрокуратура России в настоящее время готовит обращения в суды для признания фактами геноцида преступлений нацистов против мирного населения еще в двух регионах – в Брянской и Ростовской областях.

Также Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к категории экстремистской деятельности.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин поручил подготовить законопроект о запрете отождествления действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

5 мая 2021 года депутаты Госдумы от «Единой России» Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Законодатели предложили запретить в публичных выступлениях «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии (…), отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы». 1 июля 2021 года президент Путин подписал этот закон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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