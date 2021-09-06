Государственный переворот в Гвинее может серьезно повлиять на рынок алюминия, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», – написал миллиардер в своем Telegram-канале.

Олег Дерипаска – основатель алюминиевой компании «Русал». По информации, размещенной на сайте производителя, компания владеет тремя предприятиями, занимающимися добычей бокситов в Гвинее: Компанией бокситов Киндии(КБК), боксито-глиноземным комплексом Friguia и Компанией бокситов Диан-Диан (COBAD).

Доля Гвинеи в поставках сырья для «Русала» достигает 30%.

Накануне в Гвинее военные объявили о захвате власти, арестовав правившего страной более десяти лет президента Альфу Конде. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя в эфире государственного телеканала RTG подтвердил, что президент находится вместе с повстанцами. Также Мамади Думбуя объявил об отмене действующей Конституции, роспуске правительства и закрытии границ.

Гвинея – основной мировой поставщик бокситов, который используется для производства алюминия. На фоне переворота цена на алюминий на Лондонской бирже металлов подскочила до максимума более чем за 10 лет, свидетельствуют данные биржи. Фьючерсы на алюминий подорожали на 1,8% до уровня $2727,5 за тонну, что является рекордным с мая 2011 года. Цена алюминия в Шанхае выросла на 3,4%, поднявшись до максимума с 2006 года, позже рост скорректировался до 2,2%.