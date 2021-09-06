Итальянский пилот поставил мировой рекорд, пролетев 2,26 км через туннель

Итальянский профессиональный пилот Дарио Коста поставил мировой рекорд «Самый длинный полет на самолете через туннель». Он пролетел 2,24 км через два туннеля Северного Мраморного шоссе в Стамбуле за 43,44 сек. Совершив рекорд, Дарио сделал «мертвую петлю» и приземлился, чтобы получить сертификат Книги рекордов Гиннесса. #рекорд #туннель #самолет