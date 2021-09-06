Группа известных общественных и религиозных деятелей Ленинградской области обратилась к губернатору Александру Дрозденко с просьбой выделить земельный участок под строительство Соборной мечети в городе Гатчина, которому недавно был присвоен статус столицы области, сообщает ИА Islam News.

Просьба изложена в письме, адресованном главе региона. Автором документа является Дмитрий Пахомов – директор Фонда поддержки христианских церквей «Христианская Солидарность».

В обращении Пахомов приводит убедительные аргументы, подтверждающие актуальность строительства мечети. Среди них – большое количество мусульман, проживающих в области, а также активная деятельность местных религиозных организаций, которые проводят важную работу по сохранению культурных и религиозных ценностей мусульман, воспитанию молодежи и поддержке пожилых людей.

Директор фонда выразил уверенность, что Соборная мечеть станет украшением города Гатчина и подарком для местных мусульман, которые смогут совершать в ней совместные молитвы. Дмитрий Пахомов предлагает провести церемонию закладки первого камня Соборной мечети 21 мая 2022 года, в день празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии.

В инициативную группу из девяти человек вошли общественные и религиозные деятели, в том числе, полномочный представитель председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир Хусаинов и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Руслан Гайсин.

Ранее Дмитрий Пахомов в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил, что строительство мечетей в Москве и в ряде регионов России будет способствовать улучшению отношений между представителями различных религий. Общественный деятель многократно подчеркивал важность возведения мусульманских сооружений в России.