ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Во Франкфурте в 60-ю годовщину переселения турок в Германию состоялся марш
Турки, проживающие в Германии, прошли маршем от вокзала до площади Вилли Брандта во Франкфурте в честь 60-летия массового переселения турок в Германию. Также при поддержке Управления по делам турок за рубежом и родственных общин (YTB) в рамках «7-го Турецкого театрального фестиваля» на вокзале инсценировали момент приезда турок в Германию в 1961 году. #Германия #60-летиепереселениявГерманию #марш
Во Франкфурте в 60-ю годовщину переселения турок в Германию состоялся марш / Others
6 сентября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us