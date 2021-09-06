Во Франкфурте в 60-ю годовщину переселения турок в Германию состоялся марш

Турки, проживающие в Германии, прошли маршем от вокзала до площади Вилли Брандта во Франкфурте в честь 60-летия массового переселения турок в Германию. Также при поддержке Управления по делам турок за рубежом и родственных общин (YTB) в рамках «7-го Турецкого театрального фестиваля» на вокзале инсценировали момент приезда турок в Германию в 1961 году. #Германия #60-летиепереселениявГерманию #марш