К началу осени российские власти амбициозно и публично обещали вакцинировать большой процент населения, чтобы победить коронавирусную инфекцию в стране. Для этого в июне они быстро развернули довольно жесткую прививочную кампанию, которую, правда, также быстро свернули в июле.

Многие большие политики тогда буквально переобувались на ходу: еще вчера они утверждали, что вакцинация – это дело добровольное, а уже на следующий день заявляли: это – гражданская ответственность. Политологи сперва удивлялись, что давление на общественность происходило накануне важнейших выборов. А потом удивлялись еще раз, когда чиновники вдруг отказались от своей категоричности, причем на фоне новостей о том, что в России бьются «рекорды» по заболеваемости COVID-19 и смертности от него.

«Сроки будут сдвигаться»

Если рассматривать ситуацию по намерениям чиновников относительно борьбы с COVID в целом, то она может напомнить басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Хотя бы потому, что представление о количестве обязательно вакцинированных к осени у разных чиновников были разные даже в одно и то же время. Так, в начале лета речь шла о том, что к 1 сентября 2021-го в России должно быть привито 60% населения. Но практически сразу данный целевой показатель был снижен до 30%, о чем неофициально рассказали «Дождю» источники в руководстве двух регионов.

И официально признал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июня сообщил, что добиться запланированных 60% к осени не удастся и что «сроки будут сдвигаться вправо». Инсайдеры «Дождя», в свою очередь, уточнили, что «вправо» означает – конец года. И это еще очень оптимистичный прогноз.

Однако в конце июля зампред правительства РФ по здравоохранению Татьяна Голикова внезапно задала новую планку вакцинации и новые сроки: 80% населения – к 1 ноября.

«Сами себя заложили»

Эксперты, включая медиков, развели руками. «Мы должны отдавать себе отчет в том, что 22% населения не вакцинируется пока, это дети, – мягко заметил заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган, и поэтому в принципе «сложно говорить о 80%», учитывая также и медотводы, и переболевших. К тому же «иммунитет не бесконечный, – заметил гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков: «Иммунитет теряют со временем». А вакцинация россиян еще и растянута по времени: получается, что пока одни люди вырабатывают антитела, другие их теряют.

Иностранные эксперты давно отмечают, что прививки действуют слишком медленно и что это не подходящий метод для подавления вспышек. Но важный, поскольку он доказанно снижает вероятность тяжелого течения коронавируса и смерти от него. Канадское правительство вообще признало, что нет точного ответа на вопрос, работает ли принудительная вакцинация. В некоторых исследованиях ее эффективность была показана. Однако уточняется, что сложно отделить данную меру от других, которые часто вводятся одновременно, – например, от грамотных информационных кампаний.

Неграмотная ставка

Важно отметить, что обязательную вакцинацию придумали не российские чиновники. Около половины стран во всем мире в том или ином виде прибегают к такому средству борьбы с пандемией. Однако, похоже, только в России ее хотели использовать как инструмент политического влияния и наращивания рейтинга, в том числе перед осенними выборами. «С начала года система сделала ставку на блицкриг в войне с ковидом и достижение коллективного иммунитета к осени за счет вакцинации», – считает доктор философских наук, политолог Дмитрий Михайличенко. Правда, как пишет портал «Псковская лента новостей»: «Система в многом оказалась заложником развития ситуации, на которую она повлиять особо и не могла». По вышеуказанным причинам.

«Сама ставка на молниеносную победу над ковидом оказалась неверной и, возможно, политически мотивированной, – уточняет Михайличенко. – Пандемия – это новая реальность, с которой человечеству предстоит жить достаточно долго. В этом плане говорить об окончательной победе над ковид-19 было бы ошибочным».

Кроме того, принудительная вакцинация накануне выборов, в которых власти важно победить, в принципе весьма спорная инициатива. «Это решение неоднозначно с этической точки зрения и может снизить доверие к властям», – делали прогноз эксперты «Медузы». Возможно, именно оно объясняет неизменную позицию лидера государства относительно вакцинации граждан и внезапное затишье тех, кто еще недавно грозил «дискриминацией» непривитого населения.

С декабря прошлого года президент России настаивает, что вакцинация от коронавируса может быть только добровольной. В конце августа он и вовсе запретил принуждать россиян прививаться и призвал отказаться от запугивания населения. По его словам, государство должно проводить разъяснительную работу, а также создавать дополнительные стимулы, чтобы люди добровольно шли вакцинироваться. Он отметил, что это не должно быть «кампанией навязывания» прививок.

Спасает ли таким образом он тех, кто «хотел как лучше»? «Политизация пандемии не привела к росту доверия властям со стороны российского общества», – уверен политолог Михайличенко. – Поэтому сейчас властям нужно деполитизировать ковид». А это значит в том числе: «Перестать угрожать губернаторам отставкой за проваленные темпы вакцинации». И разобраться с массовыми мероприятиями в регионах, что сейчас потенциальными избирателями воспринимается гиперкритично. Эксперт предлагает «не просто отменять массовые мероприятия, а создавать условия, при которых они будут максимально безопасными», а также убрать в отношении них двойные стандарты. И вот тогда «федеральная власть как раз и может выступить в роли эффективного и справедливого арбитра», подчеркивает политолог.

«Текущий запрос, который формирует общество к власти, касается не политического пиара по поводу темпов вакцинации и несбыточных идеологем про скорое завершение ковида, – настаивает Михайличенко. – Этот запрос касается создания максимально возможных условий для жизнедеятельности общества в условиях пандемии». По его мнению, COVID как политический или электоральный проект не оправдал себя, поэтому настало время для спокойного, взвешенного отношения к нему.

«Спутник» не долетел

Еще одной причиной, по которой власти не могли победить COVID к осени и потеряли «лицо» на политическом поле, можно назвать дефицит вакцин. The Insider узнал, что на весь этот год чиновники заключили договоры всего на 118 млн вакцин, причем самые крупные из них были подписаны только в конце июля. Это значит, что даже если все контракты будут исполнены в срок, России придется столкнуться с колоссальной нехваткой вакцин. Тем более что российские власти добились регистрации препарата «Спутник V» почти в 70 государствах и заключили десятки соглашений о поставках в разные страны.

Но контракты на поставку российской вакцины срывались по всему миру. Мексика, Аргентина, Гондурас, Гватемала, Иран и другие страны, рассчитывавшие на российскую вакцину, получили лишь небольшую часть обещанного. Аргентина, которая, не дождавшись российский препарат, заказала миллионы доз Pfizer. Зато о планах нарастить производство вакцин глава Минпромторга Денис Мантуров и зампредседателя правительства Татьяна Голикова рассказывают регулярно.

По данным «Коммерсанта», в июле вакцин не хватало в Краснодарском и Хабаровском краях, в Ростовской Брянской, Тамбовской и Кемеровской областях, на Сахалине и на Алтае. Листы ожидания в некоторых областях доходили до 100 тысяч человек.

В итоге, к 6 сентября 2021-го, согласно статистике, привито хотя бы одним компонентом вакцины 30,6% населения, а полностью 26,4%. Интересно сравнить эти данные со статистикой других стран. Россия, которая первой создала антикоронавирусную вакцину и строила амбициозные планы по спасению, что называется, планеты, занимает 12 место по количеству вакцинированных граждан.