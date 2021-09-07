Техническая группа из Турции прибыла в Кабул для содействия возобновлению работы международного аэропорта имени Хамида Карзая, сообщает Middle East Eye. По данным источников, специалисты начали свою деятельность 1 сентября, они находятся под охраной.

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил в интервью турецкой газете Yeni Şafak, что Турция и Катар уже начали сотрудничество в вопросе обеспечения безопасности воздушной гавани. «[Турция] сейчас работает в главном терминале и вокруг него», – сказал Муджахид. – Я сам видел, как они работают».

Также издание отмечает, что турецкие власти приняли дополнительные меры безопасности в соседнем Пакистане, разместив спецназ и военную технику на случай обострения ситуации в Кабуле.

Турция и Катар ведут переговоры с талибами по контролю над кабульским международным аэропортом с августа. Проект сделки, по данным MEE, включает положения, согласно которым Анкара признает «Талибан» в качестве законного правительства Афганистана и будет обеспечивать безопасность в аэропорту Кабула через частную фирму. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Согласно условиям договора, дополнительные члены турецкого спецназа, действующие в штатском для обеспечения безопасности турецкого технического персонала, также не будут покидать периметр аэропорта.

В то же время в управлении аэропортом Кабула также заинтересованы ОАЭ, с которыми бывшее афганское правительство уже заключило контракт в октябре прошлого года. «Талибану» нужно будет заключить с ними отдельную сделку, отмечает Middle East Eye. Пока роль Эмиратов в этом вопросе остается неопределенной.

Турецкая газета Milliyet в начале сентября утверждала, что между Турцией и «Талибаном» была установлена ​​специальная телефонная линия для переговоров по аэропорту и другим вопросам.

7 сентрября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в прямом эфире на канале NTV сказал, что Турция работает над вопросом обеспечения безопасности аэропорта вместе с Катаром и США. Глава ведомства также прокомментировал новость о начале продаж билетов в Кабул Turkish Airlines. «Для возобновления полетов нужно время. На данный момент самолеты совершать взлет и посадку, в самом аэропорту работают 19 турецких специалистов», – подтвердил информацию шеф турецкой дипломатии.

Координировать работу воздушной гавани будут посредством частной компании, заявил Чавушоглу.

В том же прямом эфире министр ответил на вопрос о признании режима «Талибана». «Должно быть сформировано правительство. Если они хотят единства в стране, то должен быть создан инклюзивный орган власти, в который войдут все. Мы хотим, чтобы в правительстве также работали женщины. Турция будет действовать в соответствии с обстановкой и развитием событий», – подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что талибы пригласили Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в церемонии объявления нового афганского правительства. В сообщении не упоминается точная дата, но ожидается, что «Талибан» представит окончательный состав правительства уже на этой неделе.